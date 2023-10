FILMIDE TIPP | Scorsese kullatakse üle, uus Eesti komöödia mitte

Uutest filmidest hõivab teise koha Martin Scorsese „Lillekuu tapjad“. Ingomar Vihmari „Tähtsad ninad“ nõnda vägevalt ei lenda, küll aga on see kinolevis teisel kohal „Vigaste pruutide“ järel. Nagu ikka - see, et kriitikud filmi ei armasta, ei tähenda, et see rahvast kinno ei too. Veel on kriitikute tabelis uus õudusfilm ja triller.