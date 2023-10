Noored konservatiivid: kes lapsi ei taha, lihtsalt ei viitsi vastutust võtta

Liberaalseid ja konservatiivseid inimesi eristab usk igavesse tõesse. Kui seda usud, siis sellest lähtuvalt on sul ideaalid, kuidas elu korraldada selle tõe kohaselt kõige paremini, ja see viib paratamatult konservatismini.

Väide, et konservatiivsemaks muututakse vanemas eas, on ilmselt seotud mingi sellise stereotüübiga, et vanematele inimestele meeldib vinguda selle üle, kuidas nende ajal oli kõik parem ja praegu on kõik väga halvasti. Aga ma ise ütleks pigem, et mida rohkem on inimesel elukogemust, seda rohkem on tal reaalsustaju. Ja nad saavad aru, mis maailmas päriselt toimib ja mis ei toimi. Kui vaadata liberaalseid printsiipe ja kuidas need ühiskonda hävitavad, peab aru saama: nii ei saa elada.

Vanasti oli pigem ebatavaline, kui lapse vaated erinesid kardinaalselt vanemate omadest, aga internetiajastul on see võimalik. Noorest peast on meile ju telefonid kätte antud.

Mattias : Väga sarnaselt sellele, kuidas noored leiavad tee liberaalsuse või vasakäärmusluseni – näiteks Twitteri või Youtube’i kaudu. See on üsna juhuslik, mille peale inimene satub ja mille ta päriselt omaks võtab.

Nad keeldusid sellest, aga vastasid seejärel Ekspressi küsimustele hoopis oma saates ära. Üks neist põhjendas Objektiivi saates, et tal puudub usaldus Ekspressi suhtes, et me osa intervjuust kontekstist välja ei lõikaks. Teine leidis, et kogu Ekspress Grupp on suhteliselt vasakule poole kaldu, konservatiivsematesse inimestesse suhtututakse vaenulikult.

Andero : Nihilistlikud seisukohad lähevad tegelikult teismelistele väga hästi peale. Et miski pole õige, ma ei pea nii käituma jne. Mul pole olnud teisi maailmavaateid. Hakkasin ennast konservatiiviks pidama teismeea lõpus, kui ma sain aru, mida see termin üldse tähendab.

8. klassis jõuad väga lihtsalt sinna punkti nagu valgustusajastu filosoofid: et elu on tegelikult ilma mõtteta, selline pessimistlik-nihilistlik olukord.

Konservatiivsus ei ole mingisugune ideoloogia või jube asi, vaid see tähendab puhtalt seda, et on punased jooned, ajatud teadmised, millest üle ei minda. Me ei ole mingisse ajastusse või epohhi kinni jäänud.

Ma lugesin palju ilukirjandust ja erinevaid filosoofe. 8. klassis jõuad väga lihtsalt sinna punkti nagu valgustusajastu filosoofid: et elu on tegelikult ilma mõtteta, selline pessimistlik-nihilistlik olukord. Sealt punktist algaski minu kasvamine kristlaseks, jõudsin teemadeni, mis räägivad jumalast jne.

Kristofer : See küsimus on natuke jabur. Ma olen üldiselt kogu aeg selline antikonformist olnud, tahaks kõike omamoodi teha, tõele lähemale liikuda. Kõige suurem mass ühiskonnast on tavaliselt see, kes kõige vähem asjadele pihta saab, ja kui lähed massiga tuimalt kaasa, satud lõpuks rumalale teele.

Kolmandaks perekondlik kasvatus. Vooruslikkus, vastutusest arusaamine, läbi kannatuste kasvamine. Mehe ülesanne on kasvada läbi puberteedi ideaalide poole. Ideaale on vaja ja konservatiivsus pakub neid.

Noor jõuab tavapäraselt konservatiivsuseni usu kaudu. Usk loojasse on minu meelest üks tarkuse aluspõhimõte. Kui sa ei mõista elu mõtet, siis sa ei saa ka aru sellest, mis on see konservatiivne, mida tuleks alles hoida.

Andero : On uskumus, et noorena ollakse liberaal, aga see pole reegel. Noored on impulsiivsed, protestimeelsed, ei taha norme järgida. Praegu on poliitikas välja kujunenud kaks selget vastandit. Noored leiavad, et peavad mingi poole valima. Piisavalt palju on neid, kes juba teismeeas võtnud konservatiivsema hoiaku.

See argumentatsioon oli nii lapsik ja hale. Puhas hedonistlik egoistlik lähenemine. Esimene argument oli see, et pole mõtet inimesi maailma juurde teha, sest tegelikult meil ei ole inimeste puudust isegi Eestis mitte – rahvastik on ju kasvanud siia juurde tulnute arvelt.

Kristofer : Kas need karakterid üldse eksisteerivad? See oli totaalabsurd. Vabandust, kui te eksisteerite ja loete seda. Mulle tundus see katsena kujundada narratiivi. Kui muidu olid sihikul noored naised, et ärge saage lapsi, siis nüüd on järg jõudnud noorte meesteni.

Mattias: Ma enam-vähem isegi saan aru, kust need argumendid tulevad, aga minule jäi kõlama väga suur enesekesksus. Keegi lihtsalt ei ole valmis võtma seda vastutust, et lapsed üles kasvatada.

Konservatiivid on need, kes ei suuda muutustega kaasas käia (naerab). Täpselt selline ma olengi. Kui meil tõstetakse kodus mööbel ringi, siis ma kassin sellest nii ära, et… (naerab). Mu pere pole kunagi olnud selline, kes esineks kodus söögilaua taga mingite tõsiste poliitiliste loosungitega, et nii on ja kõik. Mul on täiesti normaalne Eesti pere. Näiteks hingedepäeval sööme kooki, räägime juttu. Selle käigus seletatakse lapsele ära, mis selle päeva mõte on. Mul on väga kahju inimestest, kelle pered on sellesse suhtunud ükskõikselt, siis on jäänud midagi puudu.

Kas sa siis enda õnnetu lapsepõlve pärast oleksid tahtnud sündimata jääda? Andero

Mattias: Mida rohkem meil on sisserännet, inimesi, kes pole osa meie kultuurist, seda rohkem on meil just vaja oma rahvastiku kasvu, et sissetulnuid päriselt integreerida. Ühel hetkel on iibe kasv immigratsiooni tõttu nii suur, et eestlased on vähemuses. Siis pole võimalik kedagi meie riiki enam integreerida. Näiteks Rootsi ja Saksamaa – kui tulevad immigrandid, keda ei integreerita, siis selle tulemus on palju kuritegevust ja lõhestunud ühiskond.

Ja argument, et inimesi on liiga palju, on endast väga heal arvamusel oleva inimese seisukoht. Kes oled sina või mina, et seda üldse öelda? Kõik läheb looja plaani kohaselt. Piiblis on selgelt väljendatud, et saage palju lapsi.

Andero: Et rahvastik kasvab sisserände arvelt, pole lahendus, vaid probleem.

Kristofer: Maailma tuleb niikuinii inimesi juurde, nad sünnivad lihtsalt siis Aafrikas, Lähis-Idas või Aasias. Eesti rahva sündivus on kogu mõõtmisaja kõige madalam. See on kultuuri ja rahva püsima jäämise seisukohast kriitiline. Euroopas pole probleemi sellega, et inimesi on liiga palju. Kui lapsi saadakse vähe, surevad eestlased välja või asendatakse nendesamade immigrantidega.

Mattias: Sellest artiklist kõlab kõige tugevamalt see, et mehed pole valmis vastutust võtma. Hedonistlikust ja egoistlikust elustiilist ei olda valmis loobuma. Vastutuse võtmine on üks mehelikest ideaalidest ja kui ühiskonnas on mehed, kes pole valmis vastutust võtma, siis see ühiskond ei saa kesta ja on määratud hukule.

Aga argument, et inimesel endal on geneetilised terviseprobleemid ja ta ei taha kellelegi teisele neidsamu probleeme?

Andero: Kui inimene kardab, et tema geneetilised haigused võivad lapsele edasi kanduda, ja juhtub, et naine jääb rasedaks, siis kindlasti ei ole abort lahendus. Isegi kui see laps sünnib ja tal on puue, siis tema õnn on vähemalt see, et ta üldse sündis ja sai elada. Seda peab ka väärtustama.