SÕJAPÄEVIK (613. päev) | Ukraina on sõja ajal Vene gaasi ELi transiidilt teeninud sadu miljoneid. Äri lõppeb peagi

Ukraina teatas, et venelased on Avdijivkat rünnates kaotanud vähemalt 5000 võitlejat. Ukrainlastegi jaoks on lahingud kaotusterohked, kuigi täpseid arve me ei tea. Ilmselt jõuavad ukrainlased varsti taas küsimuseni: millal on käes kriitiline moment, kus vene armee intensiivne kulutamise hind kerkib ukrainlaste kaotusi arvates liiga kõrgele.