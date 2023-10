Juubilar Villu Tamme meenutused noorusaegadest: „Ma ei näinud mingit tulevikku“

Kust bändinimi tuli?

See tuli ka seal Mati üüritud Nõmme korteris, see oli nagu staap, kus sai ka ööbida, ja mõnikord elasime seal päevade viisi. Päeval passisime niisama, Mati käis tööl ja tegi mingit haltuurat, oli freesija. Tal oli raha, tuli õlle ja söögiga ning jälle läks õhtu käima. Lugesin seal ajaviiteks Švejki ja seal ühes kohas vanaeit karjatas: „Jeesus Maria!“ See tundus ilgelt naljakas. Et ei karjatanud midagi ratsionaalset, vaid et usklikul inimesel tuleb kõigepealt selline karjatus pähe. Mõtlesin, et paneks bändi nimeks „Jeesus Maria!“ Karjatas Eit. See oli mõeldud ajutise nimena ja oli olemas juba esimesel kontserdil. Baumann oli konferansjee, ütlesime talle ka selle nime. Aga Baumann ütles laval ikka, et see on täiesti uus bänd ja nime veel ei ole, aga ilmselt saab nende nimeks Fucktor. Ta oli täiesti kindel, et suudab selle nime läbi pressida, lõpuks tema vist määriski selle nime kaela ühele teisele bändile, kellel on see tänaseni. Aga meie jätsimegi tolle tobeda karjatava eide nime, kuigi vaid esitähed.