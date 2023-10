Vana kool ruulib. Scorsese teeb Nolanile ära

Juba „ The Irishmani“ (2019) ajal mõtlesin, et vau, tüüp jaksab ikka veel sellist taset hoida. Ja muidugi millised rollid tema pikaaegsetelt „gängiliikmetelt“ Robert De Nirolt ja Joe Pescilt, samuti Al Pacinolt, kellega režissöör polnudki(!) seni koostööd teinud. Seekord on Scorsese kaks lemmikut – De Niro ja Leonardo DiCaprio – koos ekraanil.

Esimese maailmasõja veteran, kohtlasevõitu Ernest Burkhart (DiCaprio) naaseb Oklahomasse Osage’i maakonda. Nafta avastamine piirkonnas on teinud muinasjutuliselt rikkaks kohalikud pärismaalased, oseidži indiaanlased. Maffiabossist karjakasvataja ja Ernesti onu William „King“ Hale esitleb ennast kui oseidžide suurt sõpra, veendes ka Ernestit nende keelt ja kombeid tundma õppima.

Lihtsameelne ja pahalane

Saatanlik onu mässib naiivse Ernesti aina rohkem oma mõrvaskeemidesse, mille eesmärk on indiaanlaste varale käpp peale panna. Igast poorist kurjust õhkava pahalase kehastamine tuleb De Nirol muidugi imeliselt välja ning samavõrra nauditav on vaadata DiCapriot mängimas lihtsameelset, kelle taipamatus on märksa ohtlikum kui Švejki või Forrest Gumpi puhul.

DiCaprio läheb ajas aina paremaks: kuskilt „Wall Streeti hundist“ (2013) alates oli selge, et tal on veel nii mõndagi varuks. Tema (ja Brad Pitti) tippvormi tõestas ka Tarantino viimane film „Ükskord Hollywoodis“ (2019). Ent ekraaniaega ja häid rollisooritusi jagub teistelegi. Eelkõige tõuseb esile Lily Gladstone oseidži naise Mollie Burkharti ja Ernesti abikaasana. Tore, et peategelased on õppinud rolli jaoks oseidži keelt.

Vähemuste probleemide – indiaanlaste ja mustade vastane vägivald (viimane teema käib filmist samuti põgusalt läbi) – peavoolukino fookusesse seadmine pole kindlasti veel norm. Scorsese on leidnud üles väga huvitava tüki Ameerika ajaloost, millest me justkui juba kõike oksendamiseni näinud oleme, uurides seda varemgi temaga koostööd teinud operaator Rodrigo Prieto maalilise kaamerasilmaga.

Põnevus kruvib üles