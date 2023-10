Suurtühjendus Raadio 2s. Enamik õhtuse vööndi saadetest kaob eetrist, sh „Bashment FM“, „Jazzitup“ ja „Metallion“

Õhtuse vööndi saadetest jäävad Eesti Ekspressile praegu teadaolevalt kavasse „Tallinn Express“, „Progressioon“, „Vibratsioon“, „Linnadžungel“, „Buss 808“, „Tune In“ ja „Eesti Pops“. Mitmetele saatejuhtidele on Raadio 2 juhtkond – programmijuht Bert Järvet ja peatoimetaja Margus Kamlat – aga teatanud, et nende saated 1. jaanuarist alustavas muudetud programmis ei jätka.

Järvet rahustab raadiokuulajaid – õhtune vöönd jääb endiselt kureerituks ja on mõeldud melomaanilt melomaanile. Kamlat on varem Areenile rääkinud, et programmi ülesehitus küll muutub, aga erinevad muusikažanrid jäävad endiselt esindatuks. ERR põhjendab õhtuse vööndi koomale tõmbamist ka sellega, et