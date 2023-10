Ulu koos huntidega. Tristan Priimägi PÖFFi soovitused koonduslaagri komandandi pereelust Eesti Robin Hoodi filmini

Kavtaradze on noor tegija, kellel on filmikeel lihtsalt loomulikult suus – või pigem silmas. Linateose „Aeglaselt“ sisu on üsna keeruline kirjeldada nii, et see põnev tunduks, sest siin justkui ei juhtugi midagi. Kohtuvad poiss ja tüdruk, hakkavad käima, ajapikku ilmnevad teatud lahkhelid. Nad ei räägi ülemäära palju, nagu Éric Rohmerigi sarnaste filmide tegelased. Selle asemel on lavastajal oskus luua kaameraga meeleolu, panna tiksuma oma aeg ja meidki vaatajana sellesse rütmi sisse kutsuda.

Nagu selliste olukordadega ikka: mida normaalsem on õudus, seda õudsem on normaalsus. Näeme komandant Hössi abikaasa Hedwigu (Sandra Hüller) pingutusi hubase kodu loomisel oma väikeste valgete kätega, taamal kõrgumas suitsevad korstnad ja kostmas maitsekalt summutatud karjed. Hõrk horror esteetiliselt minimalistlikus kastmes. Jonathan Glazerilt („Naha all“) üks aasta suurimaid üllatusi, seda tõesti ei osanud oodata.

Eesti varane filmiajalugu on sillutatud igaveseks kadunud filmidega, päris omi vanu filme on meil alles vaid käputäis.

Paljude, ka minu arvates oleks „Huvivöönd“ väärinud tänavust Cannesi Kuldset Palmioksa, aga tuli Grand prix ja FIPRESCI kriitikute ühenduse auhind. Film on tõeline avangard selles mõttes, et suudab pakkuda täiesti uue vaatenurga paljukäsitletud koonduslaagri teemale, keskendudes selle komandandi kodu- ja pereelule „huvitsoonis“ ehk laagri vahetusse ümbrusse loodud oma reeglitega turvaalal.

Tiimiliikmete entusiastlike filmisoovituste puhul tuleb sisse arvutada väike subjektiivsuse faktor. Igatahes siit siis mõned soovitused filmidele, mida juba kuskil on õnnestunud näha, ja võistlusfilmide kohta selgub tõde pigem festivali käigus.

„Sulge silmad“

Sümpaatsed on need, kes suudavad väga vähesega filmiajalukku minna. Hispaanlane Victor Erice on oma 50aastase karjääri jooksul teinud vaid kolm mängufilmi. Neist esimene, „Mesipuu hing“ (1973) kuulub tänaseks kõigisse Hispaania, Euroopa ja ka maailma väärtfilmiparemiku nimistutesse. Sellele järgnes „El Sur“ aastal 1983 ja nüüd kolmas film, „Sulge silmad“.

Tundub, et Erice suudab kunstnikuna edukalt aja kulgu ignoreerida, sest „Sulge silmad“ on täiesti ajatu lugu. Või õigemini lugu loos, kui lavastaja filmis hakkab otsima oma kunagi poolelijäänud meistriteose salapäraselt kadunud peategelast, oma sõpra. „Sulge silmad“ väärib igat käsikirjapreemiat, sest lugu on äärmiselt kirjanduslik, järjest uusi kihte paljastav labürint, millele Erice lisab oma tundliku ja kuidagi teistmoodi voolava liikuva pildi.

„Idarinne“

Ajal, kui Hamasil on oma laamendamisega õnnestunud taas meedia huviorbiiti tirida Palestiina-Iisraeli igihaljas konflikt, on ehk sobiv meelde tuletada, et meile märksa olulisem ja vahetult meie tulevikku mõjutav sõda käib siinsamas Ukrainas.

Ukrainlastele küll kuulu järgi ei meeldinud see, et maailma üks paremaid dokumentaliste, Riiga pagenud venelane Vitali Manski julges Ukraina sõja teemal üldse arvamust avaldada, aga film on meistri võimetele kohane. Manski annab paar kaamerat kaasa rindetsoonis tegutsevale kiirabiekipaažile, kelle argielu läbi näeme sealset sõjalist konflikti hoopis uue nurga alt – kulisside tagant ning mitte hävitajate, vaid taastajate poole pealt.

„Jüri Rumm“

Nüüd ikkagi ka soovitus filmile, mida ma veel näinud pole, aga ei jõua ära oodata. Eesti varane filmiajalugu on sillutatud igaveseks kadunud filmidega, päris omi vanu filme on meil alles vaid käputäis ja neist igaüks on kulla kaaluga. 1929. aasta „Jüri Rumm“ on nüüd vastselt restaureeritud kujul leidnud tagasitee vaatajani. Peaaegu sada aastat hiljem.

Eesti Robin Hood röövib rikastelt ja jagab vaestele täiemahulises täispikas (1 tund ja 41 minutit) märuli- ja seiklusfilmis. Arvan, et saame eesti filmi tulevikust rääkida palju paremini ja selgemalt, kui tunneme selle minevikku. „Jüri Rumm“ pakub PÖFFil selleks harukordse võimaluse.

PÖFF Pimedate Ööde filmifestival toob seekord ekraanile 236 pikka ja 292 lühikest filmi 73 riigist. Kokku on festivali põhiprogrammis 5 võistlus- ja 16 eriprogrammi 51 maailma- ja 24 rahvusvahelise esilinastusega. Näha saab festivalide auhinnatöid, sealhulgas Cannesis Kuldse Palmioksa võitnud Justine Triet’ „Langemise anatoomiat“ ja Veneetsias Kuldlõvi võitnud Yorgos Lanthimose filmi „Vaesekesed“. Kavas on festivalimenukid nagu Aki Kaurismäki „Langenud lehed“, Wim Wendersi „Täiuslikud päevad“ ja Woody Alleni „Puhas õnn“. Esimest korda näeb Eestis Rainer Sarneti kung fu-komöödiat „Nähtamatu võitlus“. Programmis „Vana kuld. Klassika ärkab ellu“ linastuvad värskelt restaureeritud Eesti filmid „Jüri Rumm“, „Corrida“ ja „Varastatud kohtumine“. PÖFFi keskkonnafilmide programmi avab Joosep Matjuse ja Katri Rannastu lühifilm „Rohelisem Tallinn“, Eesti Olümpiakomitee spordifilmide programmi aga Toomas Lepa „Paul Keres. Kuningas“. Festivali avafilm on Serbia režissööri Dragan Bjelogrlići põnevusdraama „Süsteemi valvurid“, mis juhatab sisse tänavuse külalismaa Serbia ning tema lähinaabrite Horvaatia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia ja Montenegro programmi. Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 3.–19. novembrini. Allikas: PÖFF