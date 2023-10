Kasumiküttide vihane võitlus elektriturul. Kes saab tuulikud esimesena valmis ja äri käima?

Meretuuleparkide arendajad tunnetavad, et neid tahetakse suurest mängust välja puksida. Timo Tatar aga ütleb: „Vastupidi. See on erakordselt lahke pakkumine meretuuleparkide arendajatele. Mõni meretuulepark peaks kuue teravatt-tunni sisse ikka mahtuma.“

„Ainus pool, mille meie oleme valinud, on Eesti tarbijad ja majanduse konkurentsivõime kasv,“ mainib ka minister Michal. „Kliimameeskonna töö on lugeda numbreid ja valida tarbijale soodsaim lahendus, valiku nurgakivid on turul konkurents ettevõtjate vahel tarbijate huvides, et energia on puhas ja hea hinnaga ning et elektrit on ülejäägiga eksporditulu teenimiseks.“