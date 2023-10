Kiirabi peaarst stabiliseerib järjekordset kriisi

Adlas teab, et lähema kolme kuni viie aasta jooksul kasvab Põhja-Tallinna rahvaarv kuni 30 000 inimese võrra. Et neile arstiabi tagada, tuleb just praegu langetada hulk otsuseid. Samal ajal valmistub ta järgmisteks suurteks kriisideks, mis tabavad paratamatult ka kiirabi, olgu see siis mõni suurem õnnetus või sõjaline konflikt.

Kõigele lisaks ei vasta tõele, et kiirabi „lekib“ – kogu poole miljoni väljakutse info on „saja riivi ja luku taga“ ega ole kellelegi kättesaadavaks tehtud. Piinlik lugu igal juhul. See ei ole üldse asi, millega peaarst tegelda tahaks.

Pahandust tekitanud pildid on osa inimeste eravestlustest ning tööandja ei saa ega tohigi neid kontrollida. Ka praegune siseuurimine on keeruline, kuna tööandjana ei ole kiirabil eravestlustele ligipääsu. Kui süüdistused saavad kinnituse, on Adlase sõnul alust töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu.

Oma reaktsiooni ta paljuks ei pea. „Aga kes on tema, et niimoodi süüdistada? Kui inimene ilusti ei küsi, ei saa ka ilusaid vastuseid,“ ei hoia ta end ka nüüd tagasi ja selgitab, et probleem oli kiirabile teada, sellega tegeleti, aga Lust asus üles keerutama skandaali.

Ka Anna ütleb, et suhtumine töötajatesse oli järsk, kuid tunnustab Adlast, et kui Tallinna kiirabi sai riigilt toetust, läks see otse ületöötavatele ja läbipõlevatele brigaadidele lisatasuks. „See oli väga suur asi, hoidis inimesi tööl ja motiveeris.“

2022. aasta oktoobris avaldas „Pealtnägija“ loo, kuidas kiirabi survestab ekipaaže väljasõiduaegu „paberil“ parandama. Esialgu väitis Adlas, et tegu on kibestunud endiste töötajate kiusuga. Kui probleemi ulatus selgeks sai, asus ta süüdistama hoopis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust.

Lõpuks sekkus Terviseamet, mis leidis tuhandeid muudetud väljasõiduaegu, tegi ettekirjutuse ja määras sunniraha. Ettekirjutus on nüüd vaidlustatud ringkonnakohtus ja sunniraha halduskohtus.

Anna ütleb, et kellaaegade muutmist enam eriti ei toimu, aga kogu personal peaarstist autojuhini teadis omal ajal, et seda tehakse. Ta ei saa aru, miks oli vaja avalikkuse ees pea liiva alla peita ja väita, et probleeme ei ole.

Oma tõde on tema sõnul ka autoritaarse juhtimise etteheidetes – valitseb suhtumine, et kui miski ei meeldi, siis mine ära. Kui varem tehti kiirabi töötajatele juhtkonna koosolekutest memosid, siis ühel hetkel see komme kadus ja töötajad on paljudes asjades infosulus.

2021. aastal kaitses Adlas end kriitika eest tõdemusega, et kiirabitöötajate rahuloluküsitluses sai tema kui juht viiepalliskaalal hinnanguks 3,7 – pole maksimum ega mitte ka kõige halvem. Kevadel peaks saabuma järgmise rahulolu-uuringu tulemused.

„Ootan selle tulemusi pikisilmi. Loodan, et töökorralduse muutused on andnud inimestele töörõõmu tagasi ja nad on taas eluga rahul,“ ütleb Adlas.

Kõige värskema skandaali puhkemisel on aga ka palju proosalisem põhjus.

Kiirabitöötaja Anna kirjeldab, kuidas tuleb iga väljasõitu kirja panna: mis olekus patsient või lahkunu leiti, mis keskkonnas jne. Üks pilt on aga väärt enam kui tuhat sõna.

„Kujutage ette, et peate konstateerima laipa, kes on kuumalaine ajal olnud kolm nädalat toas. See hais on nii võigas, et sa lihtsalt ei suuda kõike kirja panna,“ kirjeldab Anna ekstreemset juhtumit. Oma töös on ta pildistanud üles ka elavate patsientide haavu, kuid seletanud iga kord patsiendile, et see on vajalik, saaks info arstidele paremini edasi anda.

Kiirabi programmis eKiirabi ei ole aga piltidele kohta, rääkimata sellest, et töötajatel pole selleks ka töövahendeid – kasutusel on nuputelefonid, millest pole piltide tegemiseks ja saatmiseks erilist kasu. Seetõttu kasutataksegi pildistamiseks eratelefone ja -vestlusi. Adlas tunnistab, et hetkel on piltidega probleeme, aga riigi poolt antud programmi kiirabi ise muuta ei saa. Lootused on lähiajal saabuval uuendusel.

Uutele brigaadijuhtidele loeb Adlas koolitustel nii seadusandlust kui ka meditsiinieetikat. Anna ütleb, et fotodega ümberkäimist Adlas seal ei puutu. Peaarst ise ütleb, et patsiendiandmetesse puutuv on kaetud nii loengutes kui ka tööeeskirjades ning pole vahet, kas tegu on pildi või sõnaga – töös nähtu ei tohi jõuda eravestlustesse.