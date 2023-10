SÕJAPÄEVIK (615. päev) | USA kaitseminister: võin garanteerida, et meie toetuseta on Putin edukas

Ukraina värbab droonijuhte

Ukraina asepeaminister ja digiminister Mõhhailo Fedorov lubab kuu või kahe pärast käivitada droonioperaatorite nutika pilootmobiliseerimise. Tema sõnul on tänavu droonide tootmine Ukraina relvajõududele kasvanud küll enam kui sada korda, aga sõda nõuab veel rohkem droone. Ukraina on lubanud välja arendada droonide armee.

„On teatud kategooriad, kus me jõuame venelastele järele, aga on ka neid, kus me võidame. Tegelikult on see sõda, mis areneb iga päevaga,“ kirjeldab Fedorov tehnoloogiarallit Vene sõjatööstusega.