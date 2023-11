Vene sõdurid istuvad oma kaevikutes pikki nädalaid ööpäev läbi, üksuste väljavahetamine on harv luksus. Pealaest jalatallani tungib riietesse niiskus ja õigupoolest on nad tihtipeale läbimärjad. Sel juhul ei aita ka magamiskotti pugemine – need saavad samuti märjaks. Ja ennast kuivatada õieti võimalust pole.