Paarkümmend ohvrit, ligi sada tuhat kaotatud eurot. Kuidas kurjategijad kuulsuste valereklaamidega eesti inimesi lüpsavad

Kõik sai alguse Anu Välbast. Tänavu septembri algul komistas värskelt Facebooki kasutajaks hakanud Terje Rahvusringhäälingu kujundust imiteerivale reklaamile. Selle taga oli pealtnäha Anu Välba intervjuu, kus plekitu mainega saatejuht pihib kolleeg Andres Kuusele, et ei ela teletööst ära ja teenib investeeringutega lisaraha. See kõik oli võltsing.

Kui me Terjega (nimi muudetud – EE) kohtume, võtab ta parasjagu välja oma teist pensionisammast, et võlad sõbrale ära maksta. Asi on nii värske, et petulehed tema koduarvutis on veel lahti. Nelja keelt kõneleval eluaegsel keskastmejuhil on piinlik ja ta tahab inimesi hoiatada.

Eesti Ekspress tegi reklaamilainele andmeanalüüsi. Selgub, et juuni keskpaigast alanud massiivse laine käigus on eestlasi pommitatud vähemalt 583 erineva võltsreklaamiga. Eestikeelseid reklaame on tänaseks nähtud ligi 2,5 miljonit korda. Reklaame ostab sisse kuritegelik võrgustik, kelle käsutuses on terve armee häkitud, omastatud ja võltsitud kontosid.

„Ikka tohutu psühhoterror. Ma ütlesin neile, et nüüd on kõik. Andsin asja politseisse, Interpoli ja võtsin Londonis advokaadi,“ meenutab Terje. Pettureid jutud politseist aga ei seganud. Nad andsid Terjele aega marineerida ja võtsid mõne aja pärast uuesti ühendust – „kas jätkame?“.

Hea tahte kinnituseks saatis pettur Terjele isegi PDFi pealtnäha Suurbritannia Barclaysi panga kinnitusega, et raha on kohe tulemas. Et aga Bondora keeldus Terjele raha laenamast, sai naise investeerimisteekond läbi sama järsult, kui oli alanudki.

Hea kliendihaldur seevastu vandus „oma poja tervise nimel“, et tegu polevat pettusega. Ta utsitas Terjet hoopis Bondorast laenu võtma, et maksud neile ära maksta ja seejärel teenitud raha kätte saada.

Jamaks läks siis, kui Terjel septembri lõpupoolel raha otsa sai. Siis alustati temaga halva ja hea politseiniku mängu. Halb klienditeenindaja ähvardas Terjet, et kuna too oli jätnud mainimata oma kodulaenu olemasolu, tuleb nüüd maksta investeerimisteenuse pidajale ära kopsakas trahv. Vastasel juhul riskib naine oma majast ja Eesti elamisõigusest (sic!) ilmajäämisega.

Numbrid näitavad tagantjärgi, et tõeline „hitt“ tuli aga hoopis mujalt – rahvusringhäälingu pühapäevasaate juhist Anu Välbast. Teda kasutanud reklaamid said kokku üle miljoni vaatamise. Mitu ohvrit läks õnge just Välba reklaamide kaudu.

Eesti konteksti tabada püüdes pidasid kurjategijad esialgu kõige kuumemaks müüginäoks Wise’i asutajat Kristo Käärmanni – just temast vorbiti kõige enam erinevaid võltsreklaame. Nende hulgas Õhtulehe artiklina esitatud väljamõeldis, mille kohaselt on Käärmann algatanud projekti Bitcoin GPT 2.0, mis iga investori 3–4 kuuga miljonäriks teeb.

Nüüd on Terje kuriteokaebus Ida-Harju politseijaoskonnas. Aga nagu paarkümmend teist samasugust, läheb ka see lähiajal lõpetamisele – kurjategija mittetuvastamise tõttu. „Perspektiivitu,“ ütlevad uurijad.

Kasutajakonto, mille alt see kokku kleebiti, kuulub Karina Frolovale . Isegi kui see on petturi pärisnimi, leidub temanimelisi vähemalt sadu.

Need olid aktiivsed üksnes kaks-kolm nädalat. Peaaegu kogu sissetuleku said nad Terje-sarnastelt Binance’i kasutajatelt. Mõne nädalaga sinna kogunenud ligi 100 000 dollari väärtuses krüptovääringuid kanti aga õige pea edasi ja rahakott jäeti oktoobri algul tühjana maha.

„Skeem on, peab tunnistama, hästi läbi mõeldud. Vahelülisid on nii palju, nad on nii ära peidetud, et jääks minimaalselt jälgi,“ sõnab Milenin.

„Probleem on selles, et kohapeale vahistama minekuks on vaja tõendeid.“ Näiteks ei tule petukõned läbi ühe, vaid mitme telekomioperaatori. Kurjategijad kasutavad makstud teenuseid, mis võimaldab neil ohvritele kuvada mis tahes telefoninumbreid. See on ka põhjus, miks petturi numbril tagasi helistades jõutakse üldjuhul tegeliku numbriomanikuni, kes pettusega kuidagi seotud pole.

Facebooki reklaamkontod on reeglina kaaperdatud. Neid juhitakse VPNi taha varjatult või teenust sisse ostes. Ka Facebooki reklaamide eest ei maksa kurjategijad ise oma pangaarvelt, vaid tihti on nende taga ohvrid või tankistid.

Milenin ütleb, et iga sellise kihi läbihammustamine nõuab riiklikku õigusabipalvet või Euroopa uurimisorderit. Isegi kui see saada, tulevad vastused ikka kuid hiljem, kui kurjategijad on skeemi juba kokku pakkinud. Sellepärast ei lahenda politseiasutused iga pettust individuaalselt, vaid püüavad kasutada muid meetodeid – keti harutamist ei alustata kõige madalamast lülist, vaid kurjategijatele lähemalt.

10 kuuga on registreeritud 246 investeerimispettuse juhtumit, kogukahjuga 3,3 miljonit eurot. Pangakelmuste ohvreid on sel aastal 428, kelle kogukahju on üle 2,3 miljoni. Milenin lisab, et kuulsate inimestega Facebooki petureklaamide arvele saab sellest kirjutada umbes kümnendiku.

„Rõhutan pidevalt, et lootust sealt raha tagasi saada põhimõtteliselt ei ole,“ ütleb Milenin. „Niikaua kuni me rahvana vabatahtlikult oma raha neile loovutame, tulevad ühe sulgemisel kohe peale uued boiler room’id. Ainuüksi Eestis on kahjud aastas miljonites. Teistes riikides veel enam.“

Alates augustist nähti eestikeelseid Facebooki võltsreklaame ligi 2,5 miljonil korral Ekspressi kogutud andmetest selgus: 37 Facebooki lehte on näidanud eestikeelseid võltsreklaame;

583 erinevat eestikeelset võltsreklaami näidati kokku. Need on vaid Ekspressi tuvastatud reklaamid. Tegelikult on neid rohkem;

36 maandumislehte võltsivad tuntud meediaväljaandeid ja näitavad väljamõeldud intervjuusid kuulsate Eesti inimestega. Ekspress analüüsis vaid neid reklaame, mille kohta on olemas avalik info Facebooki reklaamiarhiivis. Ekspressil on veelgi rohkem kuvatõmmiseid juunist kuni oktoobrini levitatud reklaamidest, mis on müstilisel kombel Facebooki arhiivist kadunud. Seetõttu pole võimalik analüüsida kõikide reklaamide levikut ja mõju. Näiteks on Facebooki reklaamiarhiiv praeguseks eemaldanud peaaegu kõik Urmas Vainoga seotud reklaamide andmed, mis ulatuvad vähemalt juuni keskpaika. Facebook on teinud uurijate elu võimalikult keeruliseks. Selle asemel, et lasta andmed valitud lehtede kohta korraga arhiivist välja võtta, pakutakse infot vaid iga reklaami kohta eraldi. Kõikide reklaamide kohta peab andmeid koondama käsitsi – võta või jäta.

Võimetu Facebook

Eesti ei ole esimene riik, kus sama võltsreklaamide lainega ohvreid hanitatakse. Juba aastapäevad möllab võltsreklaamide skeem Saksamaal ja jõukas Kesk-Euroopas.