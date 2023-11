POLIITIKARADAR | Ainult sõnad või ka teod? Tsahkna ähvardab koalitsioonis laamendama hakata

Valitsusliidu kohal on tumedad pilved. Veel ei saja ja äike ei välgu, aga halvaendelist mürinat on juba kuulda. Eesti 200 on tegemas koos esimehe vahetusega ka käiguvahetust ning see saab tähendada koalitsiooni tervisele ainult halba. Lisaks vajab ka Reformierakond ise uut hoogu, sest praegune kurss viib selgesti parteid allapoole. Eesti 200 ja Reformierakonna tsüklonid on kokkupõrkekursil.

Hussar pühib jalad puhtaks

Eesti 200 esimees Lauri Hussar lahkub parteijuhi kohalt. Aasta ja üks kuu pärast sellesse ametisse saamist. Otsus tuli paljudele üllatuslikult. Mitte et see polnud õhus juba mõnda aega, vaid et see tuli just nüüd.

Miks see on oluline? Eesti 200 on suures jamas.