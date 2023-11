Rahalistes raskuses firma Plus Plus Capital (ehk ++), mis tegeleb võlgade suuremahulise kokkuostmisega, andis omaenda võlausaldajatele teada, et neist iga kolmas nõustus enda vabatahtliku pügamisega ning saab laenuks antud rahast tagasi 55 protsenti ja lisaks tänavu juuli lõpuni välja maksmata jäänud intressid.