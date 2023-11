SUUR LUGU | Alkosurmad tegid rekordi, alkoholimüüjaid tuleb aina juurde. Baaripidaja: nali ja naps käib asja juurde!

Sellest ajast saati on eestlased aina rohkem joonud ja selle tagajärjel ka surnud.

Eelmisel aastal suri maksa alkoholtõppe 422 inimest. See on kaks korda rohkem kui 2017. aastal. Ja ligi kolm korda rohkem kui kümme aastat tagasi.

Mehi sureb maksa alkoholtõppe rohkem, aga naiste suremus on viimastel aastatel kiiremini kasvanud.

Otseselt alkoholist põhjustatud haiguste ja õnnetuste tõttu suri 2022. aastal 845 inimest, mis on viimaste aastakümnete halvim näitaja.

„Alkohol on tarkade inimeste jook,“ ütleb Pärnu ööklubi Vaarikas omanik Viljar Lohu põhjenduseks sellele, miks tal oli suvel hädasti vaja alkoholi kella kahe asemel kella neljani müüa. „Alkoholi võetakse kui rahvavaenlast, aga nali ja naps käib asja juurde. Selles pole midagi häbiväärset.“

27aastasel õpetajal Meritil* on kodus veinivaru. Ta tunnistab, et on hakanud viimastel aastatel