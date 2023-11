NÄDALA RAAMAT | Verandast abikaasa, naisnukud ja varjatud erootika

Nagu hästi teada, on Ladina-Ameerika „spekulatiivne proosa“ maailmakirjanduses terve omaette nähtus. Tõlkija Mari Laan ütleks (tema järelsõna ja kirjastusannotatsiooni järgi otsustades) tõenäoliselt „fantastiline proosa“, aga see fantastilisus pole tegelikult kuigi selge. Lisaks võib see segi minna fantaasiakirjandusega, millega sel kindlasti mingit pistmist pole. Tuntuimad esindajad (Borges, Cortázar, Márquez, Calvino) on üsna erinevad, kuigi märksõnad „väärtkirjandus“, fiktsionaalsus, „maagilisus“, fantaseerimine ja kalduvus spekulatsioonidele neid (eri määral) ühendavad.