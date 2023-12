NÄDALA SARI | Kao mu köögist välja, r***k!

Vastust, miks inimesed sellise töö valivad, ka „The Beari“ teine hooaeg pigem ei anna. Jah, saame teada, et mõni on lihtsalt ambitsioonikas, nagu sous-chef Sydney (Ayo Edebiri), kes teises hooajas astub peakoka kingadesse või õigemini kottadesse. Kuigi sümpaatne, on ta kõige ebausutavam tegelane. Sellise suhtumisega, et mina olen kõige-kõigem, ei näe ma, et ta oleks nõnda kogenud ehk saanud töötada pikalt nii heades restoranides, nagu sari viitab.