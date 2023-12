Kiilis näeb uut majatüüpi, kus ei ole kasutatud ühtegi naela. See võib muuta kogu ehitamise mõtlemisviisi

Elektrilevi on Läti arhitektuuribüroo NOMAD kavandi järgi Kiilisse rajanud just sellise maja. Esialgu ei tundugi selles midagi silmatorkavat – pealtnäha tagasihoidlik puidust kahekorruseline hoone avaral väljal pealinna külje all. Mis sellest siis ikka? Uusi maju kerkib iga päev. Kui aga vaadata neljast seinast edasi, süveneda ja astuda lähemale, siis selgub, et tegu on tulevikku vormiva hoonega, mis tõotab muuta ehitamise mõtlemisviisi, pöörata ümber kogu ehitamise protsessi ja vähendada ehitussektori hiiglaslikku CO 2 jalajälge.