Briti koomik räägib etenduse oma enesetapukatsest ja sellele järgnenud teraapiateekonnast: „Jutt on tõsine, aga lähenen sellele lustakalt totra nurga alt“

Esimest korda läksin lavale 2009. aastal. Mu sõber Adam Larter veab asja nimega Weirdos Comedy (veidrike komöödia – Toim.), mis on äge värk. Ta kirjutas ühe sketši ning läksime vaba mikrofoni õhtul (open mic night) ette kandma. Närvid olid nädal aega püsti. Samal õhtul ka, sest esinemisjärjekord polnud paigas. Lihtsalt tõmmati numbreid kaabu seest – ahaa, 13, teie kord. Lootsin kogu õhtu, et äkki on meie number ära kadunud!

Ülikoolis oli kõigil kindel värk, bioloogia või ajalugu, tundus, et kõik teavad, mida nad teha tahavad. Mõtlesin, et äkki pole see minu jaoks. Siis sain teada, et saab õppida loovkirjutamist. Mõtlesin, et miks mitte.

Jaa! Hakkasin nalja tegema siis, kui olin täpselt kaheksane. Ma ei teagi, kuidas see juhtus. Mul oli klassivend Joe, ükskord õnnestus mul ta naerma ajada. Ta küsis, et hakkad koomikuks või. Ma ütlesin, et nojah! Siis otsustasingi ära. Mõtlesin kirjutamise ja näitlemise peale ka.

Käisin ülikoolis, katsusin aru saada, kes ma olen. Huumorit olen alati tahtnud teha, juba väga noorelt. Mõnel käib see prõks, kui nad leiavad endale lemmikbändi või jalgpallitiimi. Minu jaoks oli see standup. Kui lapsena esimest korda telekast nägin, armusin kohe ära. Üks inimene paneb kogu toa naerma!

Olen laval täitsa mina ise, muidugi natuke võimendatud kujul. Laval olen tund aega ja suhtlen palju publikuga. Igapäevaelus olen päris vaikne ja uje. Mu tüdruksõbra vend näiteks ei saa üldse aru, kuidas on võimalik, et ma koomik olen – ma ei räägi ju kunagi seltskonnas eriti palju!

Su soolotund on hästi isiklik, aga samas väga lõbus. Kui siiras sa oled ja kui raske on ennast niimoodi avada? Räägid oma enesetapukatsest ja sellest, kuidas elu muutsid.

Katsun hoope vältida, allapoole löömine ei meeldi üldse. Endast räägin ma küll ja viskan enda üle nalja ka. Etendus on minust ja minu lugu, räägin oma enesetapukatsest ning teraapiateekonnast. Nii et jutt on tõsine, aga lähenen sellele lustakalt totra nurga alt. Nii meeldib mulle ka elu elada.

Sooloesinejana küll! Keegi nägi Edinburghis mu tundi ja soovitas mind omakorda inimesele, kes otsis koomikut, kes räägib vaimsest tervisest. Eesti on mu rahvusvaheline debüüt! Loodan, et teile meeldib ja on tore.

See oli täiesti muinasjutuline värk. Naljalt seda ei juhtu, et lähed Fringe’ile ja sind avastatakse. Mul vedas. Tegin etenduse ära, üks proua tuli pärast ligi ja andis oma kaardi. Saatsin kirja ja nii see läks. Nüüd olen Eestisse välja jõudnud!

Salvestasin ka ja kuulan seda aeg-ajalt üle. Hirmus kraam, õudsed naljad! Aga eks see on osa protsessist. Ainult ühtviisi saab paremaks saada: lähed üha uuesti ja uuesti lavale ning teed asja ära, isegi kui ei lähe nii, nagu arvad. Tõused püsti ja ehitad edasi.

Esimene kord oma lugu laval rääkida oli päris keeruline. Aga ajaga on see lihtsamaks läinud, olen seda juba kaks aastat teinud.

Kas inimestele läheb see korda? On sulle inimesed ligi tulnud ja öelnud, et neid puudutas?

On olnud rahvast nii etenduse järel kui Twitteris. Neil on samasugused kogemused kui minul. Üks inimene kirjutas mulle ja ütles, et pärast minu kuulamist otsustas ta teraapiasse minna. Enne tundus, et see on kuidagi piinlik või häbiasi. See tegi väga rõõmsaks – kui juba ühele inimesele asi kasulik on, siis on hästi.

Ükskord tuli minuga rääkima üks ema, kelle poeg tegi enesetapu. Ta ütles, et mu etendus aitas rohkem mõista ja süütundest lahti saada. See tegi südame soojaks.

Oled laval korraga koomik ja hea sõber, suhtled rahvaga ja teed lustakaid asju. Kui vaatasin Fringe’i etenduse lavastust, siis tundus, et alguses oli mõni päris segaduses, aga lõpuks tuli kogu saal kaasa.

Ma katsun inimesena olla lustlik ja veidi riuklik, aga samal ajal siiras ja südamlik. Etenduse algus on päris kummaline, kas pole? Ei taha liiga palju ära anda, aga see on päris totter, kuni järsku hakkame tõsistest asjadest rääkima, aga sedagi lõbusalt.

Su etendusest kiirgab lapselikku lusti ja siirust. Kui ma ütlen, et see on heas mõttes lapsik, siis kas see on sinu jaoks solvang?

Side lapsega mu sees on põhivärk! Kui inimene suureks kasvab, läheb elu jube tõsiseks, tuleb vastutus, on päris lihtne ära kaotada oskus end vabaks lasta ja lihtsalt nautida. Mulle meeldib totter olla väga.

Eesti inimese jaoks on põhivoolu briti huumor küllaltki terav, maha tegemist on omajagu – kui ka mitte kellegi teise, siis iseenda. Sa viskad enda üle nalja küll, aga maha ei tee. Kuidas see toimib?

Katsun mitte inimeste vastu õel olla, ei enda ega publiku. Eks ironiseerimine ja väike õelus on justkui ootuspärane viis huumorit teha. Lihtsam ka, aga ma katsun natuke teisiti. Selles etenduses katsun ka ennast mitte maha teha.