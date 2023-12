Peale seda said aga tundma, sest fusion'i mehed nimega Robert Linna ja Rain Joona avastasid enda jaoks noored kuked Jon Mikiveri ja Markko Reinbergi, kellega lihtsalt pidi koos bändi tegema. Seda ikka selleks, et anda muusika loomisele järgmine käik sisse – nii sündiski ansambel Elephants From Neptune.