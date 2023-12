ARVUSTUS| Kurikuulsas satiirižurnaalis töötanud kirjaniku pildiraamat oma keerulisest lapsepõlvest ilmub õigel ajal

Graafiline romaan on Eestis võrdlemisi uudne ja vist veel kohanemist nõudev žanr, kuigi midagi on meil nüüd tehtud ka. Näiteks Joonas Sildre teosed Konrad Mägist ja Arvo Pärdist või pildikeeles uusversioon Andrus Kivirähi „Rehepapist“. Koomiksiraamatud vedelevad lettidel juba aastakümneid, aga graafiline romaan pole päris see. Vahe on neil laias laastus umbes sama mis mängufilmil ja teleseriaalil – üks räägib tervikliku loo, teine on osa mingisugusest seeriast.