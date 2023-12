NÄDALA PLAAT | Pedigree - bänd, kes on joobumiseni vaimustatud elektrist, selle mõjust ja võimalustest

Ma mäletan, et intervjueerisin Holden Laamanni ja Leslie Laasnerit ühes Tartu eraraadiojaamas, kuid ma ei mäleta, millest me täpselt rääkisime. Ajendis kahtlust polnud – neil kahel oli ansambel Pedigree ja kohe ka debüütkassett „Mindclouds“ ning neist oli väga kena tänada mind tolle planeerimata promotöö eest oma kasseti ümbrisel. Mis nagu diskvalifitseeriks mind kõnealuse salvestise objektiivsete hindajate ringist, aga mind see ei huvita, sest just nagu siis, teeb Pedigree mind uudishimulikuks ka praegu.