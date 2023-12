Pealtkuulamised ja USAst saadetud informaator. Aserite grupeeringu juhi kinni nabimiseks korraldati suurejooneline operatsioon

USAs, New Jersey osariigis asuv Fort Dixi föderaalvangla on muu hulgas tuntud oma kõrge profiiliga narkoärikatest vangide poolest. Käesoleva aasta 22. veebruaril viidi Fort Dixist New Jersey pealinna Trentonisse üks vang. Seal asuvas kohtumajas hakati arutama tema väljasaatmist Eestisse.