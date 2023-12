„Kui laua taga on tähtsad mehed ja räägivad välispoliitikast, siis nad arvavad, et mul pole midagi öelda. Kui ma ikka midagi ütlen, tuleb pärast kommentaar „ma ei teadnudki, et sa oled tark ka“,“ tõdeb Desiree Mumm, kes tahab suunamudimise kõrvalt diplomaadiks saada.