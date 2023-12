Kersti Kaljulaid: Donald Trumpi naasmine ei pruugi Eestile halb olla, meie regioonis tegi ta väärtuspõhiseid otsuseid

Need olid mu viis aastat väga intensiivset tööd. Sellist tööd, kus pead kümme, mõnikord 12 korda päevas olema valmis justkui otse-eetriks. Mäletan, et ükskord oli selline emadepäeva-eelne hetk. Vist isegi sattusid Lennart Meri konverents ja emadepäev olema korraga. Siis keegi soovis mulle head nädalavahetust. Mis vahetust? Siis ma taipasin: aa, niisugune asi on olemas! Nädalavahetus.

Viis aastat ratsasõitu, sealt edasi aga jala. Selline muutus ju mõjub.

Minule pole halvasti mõjunud. Esimesel aastal üritad vastu võtta hästi palju koostööpakkumisi, sealhulgas pakkumisi erafirmadelt. Et leida, mis su roll siin Eestis hakkab olema. Mul on see eelis, et ma pole miskine poliitik. Mul on alati võimalus öelda, et nüüd tegelen rohkem ettevõtetega. Täna seda teengi ja see mulle väga meeldib.