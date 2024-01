NÄDALA RAAMAT | Põnevuse otsimine pole vandenõuteooriate populaarsuse kogu seletus

Need on Asimovi enimloetud ning populaarseimad teosed.

„Varjatud märgid ja salaühingud. Vandenõuteooriate tähendusmaailm“ Andreas Ventsel, Mari-Liis Madisson, Mihhail Lotman Toimetanud Marju Randlane Postimees, 2023, 656 lk.





Vene ulmekirjanduse hiiglased vennad Strugatskid on meile kinkinud romaanid, kus tegutsevad Rändurid ja Progressorid. Esimesed on võõra ülitsivilisatsiooni esindajad, kes suunavad vaikselt inimkonda neile soovitud suunas (inimkond iseloomulikul moel ei tea aimatagi, kuhu nimelt); teised on võõrastel planeetidel tegelevad inimkonna enda agendid, kes suunavad varjatuks jäädes või alias’te taha peitunult mahajäänud maailmu progressi ning humanistlike väärtuste juurde.

Ka Aleksei Tolstoi „Insener Garini hüperboloid“ jutustab haaravalt ühest vandenõust, mille eesmärgiks kullal põhineva maailma rahanduse kokkukukutamine ning siis kogu maailma kokkuostmine. Minnes põnevuskirjanduse maailma, siis meenub Frederick Forsythi „Odessa toimik“, mille liikumapanevaks jõuks on väide, et pärast teist maailmasõda tegutses Euroopas ja Lõuna-Ameerikas organisatsioon ODESSA, akronüüm sõnadest Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (ajaloolased leiavad, et see on väljamõeldis, ehkki romaani fännid peavad seda tõeseks).

Elementaarne, Watson

Siin toodud näited ilukirjandusest toetavad kogumiku „Varjatud märgid ja salaühingud“ teesi, et üheks vandenõuteooriate laialdase leviku põhjuseks on inimeste vajadus põnevate lugude järele. USAs alguse saanud QAnon võlus inimesi sellega, et „Q kutsus oma auditooriumi nii otsesõnu kui vihjamisi lahendama suurt mõistatust. Tema üheks meelisfraasiks kujunes „tee ise uurimistööd“ ning tal oli igas postituses hulk lahtimuukimist vajavaid viiteid“ (lk 177).

Meenutab natuke arvutimängu. Midagi sellist, millega sai maailmakuulsaks (eesti ajakirjanduse väitel) üks Londonis elav Eesti eksiilkirjanik ja tema ärgitusel tehtud arvutimäng „Disco Elysium“.

Muidugi pole põnevuse otsimine vandenõuteooriate populaarsuse kogu seletus. Kogumikus „Varjatud märgid ja salaühingud“ vaadeldakse nähtuse juurpõhjusi mitme külje pealt. Kõik huvilised saavad raamatust järele vaadata.