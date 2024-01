NÄDALA RAAMAT | Mitu pardlit on Eesti riigivapil ja kes tahaks süüa natuke lumemoosi?

Eestlane on vankumatult ja vääramatult eesti keele usku ning sõnaloome ehk sõnaus on keelegurmaanidele ja logofiilidele ehk sõnaarmastajatele vägagi meelepärane tegevus. Olgu siinkohal meeldetuletuseks öeldud, et „sõnaus“ esineb juba Wiedemanni Eesti-Saksa sõnaraamatus kui koosolek, läbirääkimine või arutelu. Sõnaust on vanemas eesti keeles pruugitud ka nõidumise ehk (ära)võlumise tähenduses. Ja mis see sõnakunst muud on kui maagiline nõidus – kes sõna valdab, sellel on vaimu ja väge. Sõna on vaba, sõna on relv!