Martti Helde: Me ei saa oma elukeskkonda väheste ärikasumi nimel hävitada

Täitsa kindlasti. Ma olen tagantjärgi nõude eest tänulik, kuna see avas süsteemi toimimist, kogu mängu. Puidutööstus on vabaühendusi pidevalt jõu ja hirmutamisega kohelnud. Ma arvan, et neil oli see nii käe sees, et asuda kohe keelama ja nõudma. Tänu filmi levile ja turundusele on see kõik nähtavaks tulnud. Enne mõtlesin, et need on looduskaitsjate ülepaisutatud emotsioonid, aga nüüd seda ise läbi tehes saan aru, et neil on kogu aeg õigus olnud. Isiklik kontakt on olnud päris üllatav ja kohati valus.

Distantsilt pahvatasin uudist lugedes korraks naerma ja mõtlesin, et see nõue toob filmile just tähelepanu ja sulle kaasamõtlejaid. Aga ütle ausalt – kuidas sellises olukorras sees olles tunne on? Niigi palju on räägitud, kui haavatavas kohas, ka rahaliselt, on kultuuritegijad, ja siis tuleb suurtööstus nõudmisega.

Emotsionaalselt oli see muidugi ebameeldiv. Eriti saada advokaadibüroo käest nõue jõululaupäeval – see tundub mulle eriti ebainimlikuna. Minu pühad rikkus see korralikult ära, aga näitab taas, kuidas tööstus opereerib. See polnud juhuslik.

Mis sisu puudutab, siis me olime valmis – teadsime, et mingisugune vastuseis tuleb. Ootamatu oli, et meil polnud sel hetkel mingit kirjavahetust ega keegi polnud isiklikult väljendanud, et midagi on valesti – kohe lennati juristidega peale. Kui sul on mure või tunne, et me oleme midagi valesti teinud, võta telefon ja helista, saada kiri, asju saab lihtsamini lahendada.

Suhtlesime oma juristidega – kasutasime kahte eri bürood, et olla kindel. Mõlemad bürood töötasid meie ja intervjuusid andnud puidutööstuse esindajate omavahelised e-kirjad läbi ja võtsid sama seisukoha: nõue on halvasti kokku pandud, sel pole õiguslikku alust, ja e-kirjades on kõik asjad sätestatud, filmi tegemine oli kirjades ära märgitud, seda polnud märgatud. Mul oli endal juriidiline kindlus olemas, et käitusime õigesti.