Palun! Ideaalne kaaslane kevade ootamiseks

Mingi omamoodi rahuleidmine on kindlasti „PHASORi“ motiiviks. Pehmed džässihõngulised gruuvid, õrnad kitarriakordid ning unistavad inglis- ning hispaaniakeelsed vokaalid, mis kõlavad tihti nagu unenäoline sisemonoloog. „I Just Wanna Wake Up With You“ on näiteks hümn lihtsale kodusele elule. Kui sind ei kisu kogu aeg uusi kohti avastama, vaid sa oled kordki rahul sellega, mis sul juba on.