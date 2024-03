„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Kas oleksid valmis minema kohe riigi eest sõtta? Räppar Säm: kui päriselt tulevad punased mehikesed üle piiri, siis…

Tal on aukartus. Kas kõik õnnestub ja kas ta suudab noorte eest kõneleda? Pahaaimamatult on noormees kirjutanud loo viimastesse ridadesse juba mitu kuud varem:

“Kas oleksid valmis minema kohe ja praegu riigi eest sõtta? Aga kas pere eest oleksid? Kas pere eest päriselt sureksid? Kas riik on pere ja kas ta kuulab siiralt südame muresid?“

„Seistes õhtul Estonia laval, olles terve lapsepõlve näinud koolis pilte Estonia pommitamisest – ei olnud just kõige turvalisem koht, kus olla (sülitab kolm korda üle õla - toim.). Ilmselgelt ei alanud tol päeval midagi Balti riikide vastu, aga see uudis pani seest keerama. Kontserdi päeval mõtlesin, kas ma saan mobilisatsioonikutse, sest ma olen kaitseväes käinud,“ meenutab Säm Ukraina sõja esimest päeva.

Säm on sõpradega arutanud, kas nad oleksid valmis Eesti riiki kaitsma. „Osad on kartlikud. Ütlen ausalt, et mina ei kritiseeri kedagi, kes põgeneb sõja eest.“