Kas viimane oss on veel elus?

USAs redneck’id, Austraalias bogan’id, Suurbritannias chav’id Venemaal gopnik’ud – mingi selline subkultuur on peaaegu igas riigis. Nagu iga subkultuuri või sotsiaalse klassiga, on sellegi piirid tinglikud ning n-ö ehtsa eksemplari tuvastamine määratlemise küsimus. On vaks vahet, kas keegi lihtsalt fännab ossikultuuri, paneb dressid selga ja tuunib auto ära, või on tegemist päriselt madalama sotsiaalse staatusega indiviidiga, kelle valikuvõimalused ongi piiratud ja kelle jaoks rullnokk olemine on ainus valik. Aga seegi on lihtsustus.