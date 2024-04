80 aastat tagasi algas maailmas vinüülplaatide ajastu

Goldmarki meeskonna ponnistusi saatis edu: 21. juunil 1948 Waldorf Astorias New Yorgis toimunud pressikonverentsil esitles Columbia Records revolutsioonilist toodet LP – long play ehk kauamängiv. Kohaletulnuile demonstreeriti 12 tollise (30,48 cm) läbimõõduga ja 33 pööret minutis mängivat vinüülplaati. Vaid kuu aega hiljem esitles teine tuntud plaadikompanii RCA-Victor 45 pööret minutis mängivat ja 17,5 cm läbimõõduga vinüülsinglit, mis mahutas 1-2 lugu. Sellega algas vinüüliajastu, millele kuulutati CD-de tulekuga lõppu, kuid see ennustus osutus ennatlikuks – vinüülid koguvad taas populaarsust ja nende müük maailmas üha kasvab.