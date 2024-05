„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Anna Hints: edukultus on paras haigus, see ei too meie ühiskonnas midagi head, ainult õnnetust

Küll aga räägib Hints, et vireleval kunstiinimesel on head loomingut teha väga raske. Ühel festivalil kõneles talle noor filmitegija, et just nii looming sünnibki, kui kunstnik vireleb ja raha ei olegi tähtis. „On küll tähtis, ärme ise seda müüti edasi jutusta, et kunstnikul on hea, kui raha ei ole ja vireleb. Kui sa pead mõtlema ellujäämise peale, siis ei tule sealt mingit loomingut,“ hoiatab ta.

Sotsiaalne surve

Loomeprotsessi ei saa kuidagi tagant survestada ja panna ette eesmärke, ootusi. Hintsi sõnul see ei pruugi nii midagi head tulla. „Minuga on ühendust võtnud suurte stuudiote produtsendid, et tahaks midagi teha, tahaks luua koos. Siis ma küsisingi, et mis see tähendab, mis on selle hind, kas minu loominguline vabadus? Ta ütleski, et on palju selliseid projekte, see on nagu äri, seal peab tagasi teenima.“

„Kui keegi ütleb mulle, et siit peab tulema hitt, lähen ma lukku…ma ei suuda niimoodi. Tõenäosus selle jaoks on ainult siis, kui ma olen täielikult loominguliselt vaba ja ma ei ole mingis pinges.“

Hintsi sõnul vaid edukust püüdma minna ei ole mõtet, kui silmis sära pole. „Mulle tundub see loominguline vajadus nagu vajadus kempsu minna – sa ei saa lihtsalt ilma selleta.“

Ideede genereerimine

Hintsi sõnul ei tule head ideed alati pingutamisest, vaid sellele järgnevast lõdvestusest ja puhkusest. „Arvasin vanasti, et kui väga palju pingutan, näiteks mul on sein ees, siis ma lihtsalt lähen sealt ikkagi läbi, pressin läbi seina kui vaja, siis nüüd ma olen aru saanud, et tegelikult see ei ole üldse tõhus. Pigem on tõhusam see, et vaatan, kuhu see vool hakkab nagu viima ja kandma.“

Tühja ei maksa rabeleda. „Arvame, et kui rügame tööd nagu tuimad masinad, siis jõuame kuhugi. Tegelikult ei jõua. Võta aega, võta aeg maha, tee midagi muud ja sa jõuad kaugele,“ sõnas Hints.

Rasked ajad ei ole alati teekona lõpp. „Olen mõelnud selle teismelise Anna peale, kes mõtles, kas elada või mitte elada ja ma lihtsalt tahaksin talle öelda, et olen nii õnnelik, et sa otsustasid elada.“