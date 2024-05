Kapitalistliku võidujooksu tulemusena on ühel hetkel kogu planeet lehmi täis, kõik maailma aasad ära kasutatud ja metsad loomasööda kasvatamiseks maha võetud

Ajaloolase Aro Velmeti hinnangul seisneb Saito arutluse väärtus tema süsteemikriitikas. Kirjutades muuhulgas: Saito vooruseks on selgesilmsus. Ta tunnistab, et kliimakriisi lahendamise teel on terve hulk takistusi, aga ta ütleb ka välja, kuhu viib see tee, mille valivad need, kes takistuste ületamise asemel valivad apaatsuse, probleemi ignoreerimise või rohepesu. See tee viib ökofašismi, maailma, kus suur hulk kliimapõgenikke taob tarastatud Euroopa uksele ja väiksem hulk ülirikkaid teenib raha hirmunud keskklassile tarasid müües. Me oleme sellele maailmale juba õõvastavalt lähedal.