Eestlased armastavad elada linna ääres. „Kolisin Tallinnast Kohilasse. Elu läks igapidi paremaks“

„Kui pean Tallinnasse minema, on esimene mõte, et tahaks tagasi koju.“ Pealinna nn kuldses ringis elab ligi 50% rohkem inimesi kui üheksa aastat tagasi. Kasv võrreldes pealinnaga on viiekordne. Aina rohkem inimesi tahab elada linna ääres, mitte sees.

On teada nali, et eestlane tahab elada Raekoja platsil, mis on ühtlasi keset metsa, kust avaneb merevaade, kuuleb linnulaulu, korraga vaikuse ja melu keskel, kus kõik vajalikud poed ja teenused on viieminutilise jalutuskäigu kaugusel ning on toredad naabrid, kes sind kunagi vestluse alustamisega ei sega.