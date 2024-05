FOTOD JA VIDEO | Põnevaim kunstisaal asub tehnoloogiatalus: lisaks keerlevale muru-kettale näeb ka laulvaid seeni

Kes ütles, et kunstinäitust peab vaatama ainult valges kuubikus? Tartu 2024 programmi kuuluv Maajaama kunstitalu tehnoloogilise kunsti näitus „Metsikud bitid“ on kolmekilomeetrine seiklus Otepää Looduspargi kuppelmaastikel. Neerutis Ojavere talus asuva Maajaama tehnotalu pidajad Timo Toots ja Mari-Liis Rebane on kunstnikke oma kodus ja stuudios võõrustanud juba üle kümne aasta.