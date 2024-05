Nublu uus lugu tekitab „Muusikanõunikes“ vastakaid arvamusi – Siim Nestor: „Tuleb aplodeerida!“ vs Valner Valme: „Populistlik tümakas!“

„Tema nimi on kõrva hakanud, aga tema muusikaga pole varem kokku puutunud,“ ütleb Kiwa, olles saates ära kuulanud täna ilmunud uue nublu loo „Push It“, milles teeb kaasa ka Maria Kallastu.

Nublu ja Maria ühisest palast rääkides selgitab Kiwa: „Küll olen ma aga kuulanud Maria Kallastut. Olenemata sellest, et mulle on igasugune R’n’B ja soul täielikult vastu näidustatud ja ma üldse ei talu hästi vokaali, siis tema on mulle väga meeldinud.

Ja tema lauldu on siin loos ka kõige parem osa. Muidu mulle tundus, et lugu on kindla valemi järgi tehtud: sellised soiguvad ja pomisevad vokaalid, ka selline biit, mis ilmselgelt kõigile korda läheb.“

Püsikriitikute Siim Nestori ja Valner Valme arvamused nublu uuest loost lähevad täiesti lahku. Kui loost elevile aetud Nestor leiab, et tegu võib olla Eesti gospel-folk-house’iga, millele tuleks aplodeerida, siis Valme sõnul on tegu ansambli Sõnajalad moodi leelotamisega. „Tegu on ka üsna primitiivse biidiga tegelikult,“ lisab Valner. „Populistlik tümakas.“

Kui Nublu uuest loost viidi paralleele Sõnajalgadeni, siis ansambli Vaiko Eplik & Eliit uue looga kohtudes leiavad arvustajad niidiotsi selliste tähisteni nagu Ultima Thule, Alo Mattiisen, „AI-ga tehtud Jaak Joala lugu Sopoti lauluvõistluse jaoks, mille autor on Gennadi Taniel“ ja Riho Sibula vaim.

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnatakse järgmisi lugusid:

nublu feat maria kallastu „Push It“

PinkPantheress „Turn It Up“

Vaiko Eplik & Eliit „Ekstaas“

Skrillex, Hamdi, TAICHU, contra, OFFAIAH „Push“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

„Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga.

Muusikanõunikud soovitavad: Siim Nestor soovitab: Sematary (USA) Haunted Mound Angels tuur. Kaasa teevad Hackle Down On Em, Buckshot, Oscar18 ja Anvil. 1. juuni, Helitehas Valner Valme soovitab: Fotografiska 5. sünnipäev x Mutant Disco x Haigla Pidu Esinevad Röövel Ööbik ja Vana, DJd Ats, Kris, Jan, Rhythm Doctor, Raul Saaremets ja Siim Nestor. 7. juuni, Fotografiska 2. ja 3. korrusel Raul Saaremets soovitab Kalli & Riste Esinevad Kalli Talonpoika & The Sunshine Band ja Avemaria. 6. juuni, kino Sõprus