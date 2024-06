Uuriv ajakirjanik Martin Laine teeb masendavat gootimuusikat: mu laul on võib-olla isegi koomiliselt masendav

„Pigem on selle töö omapära, et usk kaob ära,“ ütleb Martin. „Siis kui näed, kui vildakad on asjad, kuidas inimesed ei suuda omavahel koostööd teha või ei suuda koostööd tehes probleeme lahendada. Kui reaalne see üldse on, et me suudame lõpuks ühiskonnana ja maailmana kokku tulla, et lahendada kliimakriisi ja kõiki muid kriise, mis meil on. Lootus tundub tihti väga väike.“

Laine kõneleb veel, et stressi toovad ka olukorrad, kui on kirjutatud ja avaldatud midagi väga erakorralist, aga selle järel ei juhtu midagi, sest süsteem on juba nii katki, et ei suuda ennast parandada.

„Stressi toob ka see, et me keerame kogu aeg kellegi elu pekki,“ räägib ajakirjanik. „Paar nädalat pärast seda, kui oleme mõne loo avaldanud, võib selle inimese, kellest oleme kirjutanud, elus olla kõige hullem aeg üldse.“

Saaremets pakub, et ajakirjanikuameti kõrval ühemehebändis MeMy muusika valmistamine aitab Martinil stressi maandada.

„Jaa,“ vastan Martin, „teen sellist väga masendavat gootimuusikat. See on industriaalne, selles on post-pungi elemente. Eeskujuks olen võtnud kõike seda, mida ma ise kuulan.

[Minu muusika on] Väga lihtsakoeline, kodukootud, miksida ma eriti ei oska. Lood, mis olen avaldanud, on pigem demod.

Mu laul on võib-olla isegi koomiliselt masendav. Emotsioonid tuleb ju kuidagi läbi sünteesida – see ei ole mulle valus, kuid aitab lõõgastuda. Üldjuhul teen muusikat enda jaoks, seepärast ongi see muusika nii kurvatooniline, nagu ta on, aga ei tasu muretseda – oksa ma ennast ei tõmba.“

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

Gram-Of-Fun „Complicated Plant (Jafunk Remix)“

Eminem „Houdini“

Lotey „Rohkem raha“

Kaytranada „More Than a Little Bit“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

„Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga.

Muusikanõunikud soovitavad Martin Laine soovitab Molchat Doma (Valgevene) 12. november, Helitehas Siim Nestor soovitab Kanamaja Fest Esinevad Zahir, Kaschalot, GOK2, Petlya Pristrastija (BY), Hello Killy, Sheik Anorak (Rootsi), Weird Ugly Fish (Leedu), Kenors jpt. 15. juuni, Krulli kvartal Raul Saaremets soovitab Kanamaja Fest 15. juuni, Krulli kvartal Valner Valme soovitab Longest Day festival Promis3, Ines, Wash Electra, Nikunii, Shah Rud, Kxster, 3D Kun, Top Hun, micaxsan, Dharma Doom, Meelis Vili jt. 22.-23. juuni, klubi Hall