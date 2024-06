Kristina Birk-Vellemaa: rohkem naiskonnatööd, mehed!

Kus otsustatakse, et naisel ei sobi nõudlik olla ja liiga palju küsimusi esitada (loe: meestele ebamugav olla) ning allumatuse eest on naisele kohane karistus väljasaatmine; kus toimub meestevaheline pinev koha kättenäitamine? Lendab sulgi, laaste, langeb lehti ja egosid, kisa on taevani ja mida kõike veel – nii EKREs kui ka Eesti 200 ladvikus.