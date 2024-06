„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Taavi Rõivas: praegune olukord tekitab poliitilist ebastabiilsust, aga annab valitsusele eelise

„Väga huvitav ja pretsedenditu olukord, kus riigikogus akna all saab ruum otsa, mis tekitab ühelt poolt poliitilist ebastabiilsust, aga teiselt poolt tegelikult tugevdab valitsuse positsiooni, sellepärast et peamiselt on lagunenud, ikkagi opositsioonierakonnad. Valitsuse positsioon seetõttu tugevneb ja valitsus peab oskama seda nüüd targalt ära kasutada, sest selles positsioonis on võimalik teha päriselt suuri asju,“ kirjeldas ta praegust poliitilist seisu.

Reformierakonna siseelu Rõivas pikalt kommenteerima ei soostu ning Kaja Kallase võimalikku liikumist Euroopa Liidu välisesindaja kohale ta samuti ei soovi spekuleerida. „Vara on sellest ette rutata, kuigi ma saan aru, et põnevus on kõigil väga suur. Loomulikult ma tahan, et nii Eestil kui Reformierakonnal läheks hästi, et see on täiesti ilmne.“