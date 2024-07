Kelmist mänedžer sundis Milli Vanillit suud maigutama ja seksapiilne olema, hästi see ei lõppenud

Umbes sama küsimuse tõstatab ka film. Mis hetkest muutub oluliseks, kas miski on päris? Kas nende juuksed on päris? Kas nende hääled on päris? Mis asi on päris? Ja mida üldse tähendab päris, meelelahutusmaailmas, kus kõik koosneb illusioonidest? Kui artist niikuinii ei laula otse, vaid heli tuleb fono pealt, siis kas on tähtis, et sealt kõlaks just tema hääl?