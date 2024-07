KRANAAT | NII HUBANE! Poolkorruskorterid ehk noftid koguvad populaarsust

false

„Avastasime, et kui me horisontaalselt täpselt poole korteri peale veel ühe vahelae paneme, on see ju kaks korterit,“ selgitab Kermo Ehitus OÜ juhatuse esimees Juhan Kuuskant. „Lihtne, aga geniaalne lahendus! Lühikestele inimestele väga meeldib.“

Noft’e ehk „no loft“ kortereid ehitatakse hoogsalt loft-tüüpi uusarendustesse, mida pole suudetud piisavalt kiirelt maha müüa. „Meil juba üle aasta seisavad siin niisama 3–4meetriste lagedega korterid. Leidsime lahenduse ja utiliseerime needki,“ ütleb Kuuskant.

Keskmiselt 163 sentimeetri kõrguse noft-korteri ideaalne klient on Kuuskandi sõnul kahe jalaga maa peal, ideaalis ka lühike või muidu maalähedane inimene.

147 sentimeetrit pikk Agnes on väga rahul. „Varem otsisin endale hruštšovkasse korterit, minu jaoks on see ju kõrgete lagedega. Aga napilt enne tehingut tekkis selline võimalus, kus arendaja on lõpuks minu pikkusega arvestanud!“

Kuuskant näeb poole madalamates korterites ainult plusse: küttekulu on poole soodsam – madalam lagi hoiab soojust ja ülevalt naaber maksab poole arvest. Suurema korteriühistu peale on prügivedu odavam ja maja peale võimalik rohkem sõpru leida.“

Kuuskant tunnistab üles, et see pole esimene trikk, millega veelgi enam elupindasid müüa. „Varem ehitasime keldrisse ja pööningule „äripindasid“. Saladuskatte all ütlen, tegelikult olid need ju ka elamiseks mõeldud korterid. Ja millegi tõttu isegi need osteti ära. Inimesed on ikka kõigega nõus,“ selgitab Kuuskant varasemaid nippe.

Praeguse idee puhul oli osa juhatuse liikmeid skeptilised. Mis siis, kui korteri ostab hästi pikk inimene? Katsetati järgi ja lahendus on lihtne ning soodne. Kõigile uusarenduses noft-korteri ostjatele on hinna sees kontoritool. Nendega saab liikuda ilma püsti tõusmata. „Ja alumisele naabrile meeldib ka teada, et üleval ikka keegi on kodus, kohe turvalisem tunne,“ ütleb Kuuskant rahulolevalt.

Noft-korter maksab keskmiselt 1/5 vähem kui tavakõrguses korter. Lühikesed huvilised on oodatud Kermo Ehituse avatud uste päevale.