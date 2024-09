„Unetutel ja ärevatel me võtame nutikella ära!“ On nutikellast une jälgimisel kasu?

NUTIKELL ON OMA LÕBU: Andmeid unekvaliteedi kohta nutikellalt ei saa, teab psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik.

Ma olen pikemat aega maganud nutikellaga, sest mind huvitavad andmed. Hommikul on põnev tulemust näha. Ja vahel, kui tunnen end pärast ärkamist väsinuna, aga näen, et sain vähemalt seitse tundi magada, siis ajan end ikkagi voodist kärmemini püsti, et päevaga alustada. Kella andmed mõjuvad mulle motiveerivalt!