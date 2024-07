MIDA PRAEGU KINOS VAADATA | Kriitikute hinnangul tasuks vaadata noortefilmi „Kuidas peaks seksima?“

Just kinodesse saabunud filmidest skoorib Areeni filmikriitikute tabelis kõige parema hinde Briti stsenaristi ja režissööri Molly Manning Walkeri film „Kuidas peaks seksima?“. Neljast võimalikust punktist saab film keskmise 3,3 ja on praegu viie hinnatuma seas. (Vt tabelit allpool.) Kinolevisse jõudnud teos linastus ka viimasel PÖFF-il, võitis mullu Cannes’i filmifestivali mõjukas programmis „Un certain regard“ peaauhinna ning on linastunud teiste hulgas nimekatel Toronto, Busani ja Melbourne’i festivalidel.