NÄITLEJA SUVEÖÖS | Ingmar Jõela: piisab ühest õnnestunud ööst, et katsuda üle elada terve ülejäänud aasta

Ma ootan neid öid. Igatsedes lõputult suve ja valgust, igatsen tegelikkuses just neid öid. Kas või ühte ööd, kus päevane palavus ei lõppegi, olgugi et päike on loojunud. Olles tegelikkuses vaid paariks tunniks eemal, annab ta kuidagi lõputu kumaga ometi enda lähedusest märku. Need paar tundi on kuidagi eriliselt loetud. Minuti pealt. Siis inimesed elavad. Iga minutit. Loetakse, millal läheb hämaraks, teatakse täpselt, millal hakkab koitma. Iga minut on tihe, tiine. Ununenud on lõputu pimedus ja külmus.