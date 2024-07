„Tundsin, kuidas vesi vappus.“ Ukraina ujujad treenisid olümpiaks langevate pommide all

Tänasel päeval on kõla seal teistsugune. Mõni minut hiljem kostub õhuhäire ja selle kuulsa koha, Ukraina olümpiaujumise ühe peamise treeningbaasi töötaja sammub kohale, et paluda meil jätkata vestlust teisel pool basseini. Oleme istunud tohutu aknarivi all, mis tavaliselt annab niiskele areenile valguse ja avaruse tunde. Aknaklaasid on juba halvas seisus: mõned on pragunenud, mõned teibitud, mõned asendatud teist laadi materjalidega. Kõik teavad, mis juhtuks, kui õues maanduks veel üks rakett.