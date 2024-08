NÄITLEJA SUVEÖÖS |Evelin Võigemast: see esimene pilk tema silmadesse ei unune mitte kunagi

On suvi ja on õhtu. Ta oli lubanud tulla. Kaugelt. Ma olin teda oodanud. Muretsenud. Planeerinud. Siis igasugusest planeerimisest loobunud ja jälle oodanud, jälle üle mõelnud. Miks on oma mõtete vaigistamine nii keeruline? Läheb niikuinii, kuidas minema peab. Ma teadsin, et ta tuleb täna. Ta oli sellest mulle märku andnud. Kuidas see kohtumine toimub? Kas see on lihtne? Kas me tunneme teineteist ära?