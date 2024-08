Menukirjanik Édouard Louis: mõte lapsepõlves läbielatust kirjutada aitas mul ellu jääda

KIRJUTAB SELLEKS, ET HÄBIST ÜLE SAADA: Louis usub, et häbi, mida sotsiaalselt madalam klass tunneb, on domneeriva klassi poolt peale surutud.

Hetkel, kui Prantsusmaa poliitilist elu on jõuliselt mõjutamas paremäärmuslikud hoovused, on Édouard Louis’st saanud Prantsusmaa nõutuim kirjanik. Tänavatel looklevad mitmetunnised raamatuesitluste järjekorrad, tema pidevad poliitilised sõnavõtud meedias, vastuseis Macronile – kelle ultraelitaarses valitsemisstiilis näeb ta just teesillutajat paremäärmuslastele – ning autobiograafilised teosed Prantsuse klassiühiskonnast, süsteemsest vaesusest ja ebavõrdsusest on jõudnud tekitada palju kõneainet erinevates poliitilistes ja intellektuaalsetes ringkondades.