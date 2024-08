Brat-suvi: lappes asjad juhtusid, aga see kõik oli okei

Rohelisele taustale kirjutati „brati“ asemel oma nime, reklaamtekste, head nalja – midaiganes soovisid muidu oma postitusega öelda. Isegi Kamala Harrise valimiskampaania konto võttis omaks brati-esteetika. Matcha latte, roheline valgusfoor, Air Balticu lennukid, Briti kuninganna 2022. aasta roheline kostüüm – kõik vähegi laimiroheline tuletas meelde, et on brat-suvi.

Magamata öö seljataga, väga head sõbrannad ja kollane longero – need kolm märksõna iseloomustavad Eva (22) jaoks tema suve. „Kahju, et roheline longero eriti hea ei ole, see oleks muidu eriti brat.“