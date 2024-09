Iseseisvalt tegutsev käsi ja sissekirjutust võimaldav süda. Millised eesti laulud kehaosadest on parimad?

Inimese siseelundid, aga ka jäsemed ja isegi kael on meie laululoojatele ajast aega huvi pakkunud. Pistelise vaatluse tulemusena võib järeldada: populaarseimad on olnud süda ja silmad. Küllap pole haruldane ka nende ühes laulus koos esinemine. Paar paralleeli mahtus ka sellesse pingeritta. Olgu öeldud, et edetabelis on arvestatud ainult eesti autorite laule.